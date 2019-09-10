  1. Пятый канал
  4. Милашка-дочь Эмина Агаларова на фото музицирует за шикарным роялем

Милашка-дочь Эмина Агаларова на фото музицирует за шикарным роялем

, 17:28 Фото 49

Известный певец и бизнесмен опубликовал нежную фотографию с восьмимесячной Афиной.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @eminofficial

На днях восторженные фанаты творчества певца Эмина буквально атаковали комментарии под постом певца в Instagram. Комплиментами фолловеры одарили восьмимесячную дочку исполнителя. Маленькая Афина развита не по годам и уже тянет ручки к роскошному белоснежному роялю в особняке певца. Звездные гены и талант берут свое.

«Нужно начинать пораньше», — так подписал свой пост шоумен на английском языке.

Афина АгалароваАфина Агаларова. Instagram @eminofficial

Звездный отец старается посвящать все свободное время семье и детям. Эмин — многодетный папа. От прошлого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой он воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а так же приемную дочь Амину.

Со второй женой, моделью Аленой Гавриловой артист в браке с прошлого года. Дочку Афину избранница подарила Эмину в канун 2018 года. Этот ребенок стал первым для девушки и четвертым для артиста.

Эмин Агаларов с дочкойЭмин Агаларов с дочкой. Instagram @eminofficial

Ранее 5-tv.ru показывал семейную «суперкоманду» Эмина Агаларова.

Читайте также

+25° Днём +26°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

18:40
Толпа мужчин и девушек жестоко избила и обокрала парня в Петербурге — видео
18:31
Фестиваль современных детей ТРЕНD пройдет на курорте «Игора» в Ленобласти
18:24
Цены на авиабилеты в России рекордно подорожали
18:06
Джанабаева намекнула о причине ухода от Меладзе. Значит, все-таки Брежнева?
17:55
Пожар на рынке в Геленджике тушили более двух часов
17:49
Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить

Сейчас читают

«Лечить надо!» Фанаты Билана в панике из-за его нестабильного состояния
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил
Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев