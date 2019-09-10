Милашка-дочь Эмина Агаларова на фото музицирует за шикарным роялем

На днях восторженные фанаты творчества певца Эмина буквально атаковали комментарии под постом певца в Instagram. Комплиментами фолловеры одарили восьмимесячную дочку исполнителя. Маленькая Афина развита не по годам и уже тянет ручки к роскошному белоснежному роялю в особняке певца. Звездные гены и талант берут свое.

«Нужно начинать пораньше», — так подписал свой пост шоумен на английском языке.

Афина Агаларова. Instagram @eminofficial

Звездный отец старается посвящать все свободное время семье и детям. Эмин — многодетный папа. От прошлого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой он воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а так же приемную дочь Амину.

Со второй женой, моделью Аленой Гавриловой артист в браке с прошлого года. Дочку Афину избранница подарила Эмину в канун 2018 года. Этот ребенок стал первым для девушки и четвертым для артиста.

Эмин Агаларов с дочкой. Instagram @eminofficial

Ранее 5-tv.ru показывал семейную «суперкоманду» Эмина Агаларова.