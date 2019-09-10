Милашка-дочь Эмина Агаларова на фото музицирует за шикарным роялем

На днях восторженные фанаты творчества певца Эмина буквально атаковали комментарии под постом певца в Instagram. Комплиментами фолловеры одарили восьмимесячную дочку исполнителя. Маленькая Афина развита не по годам и уже тянет ручки к роскошному белоснежному роялю в особняке певца. Звездные гены и талант берут свое.
«Нужно начинать пораньше», — так подписал свой пост шоумен на английском языке.
Афина Агаларова.
Звездный отец старается посвящать все свободное время семье и детям. Эмин — многодетный папа. От прошлого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой он воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а так же приемную дочь Амину.
Со второй женой, моделью Аленой Гавриловой артист в браке с прошлого года. Дочку Афину избранница подарила Эмину в канун 2018 года. Этот ребенок стал первым для девушки и четвертым для артиста.
Эмин Агаларов с дочкой.
Ранее 5-tv.ru показывал семейную «суперкоманду» Эмина Агаларова.