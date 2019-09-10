«Аэрофлот» третий год подряд подтверждает высший статус «Пять звезд» за лучший в мире сервис

Российский МИД во вторник, 10 сентября, выпустил официальное предупреждение для туристов планирующих вылет в Европу о том, что 23 го сентября начинает забастовку одна из крупнейших авиакомпаний ЕС — Alitalia, возможны задержки и отмены рейсов. Рынок воздушных перевозок в Старом Свете и так лихорадит сотрудники British Airways бастуют уже вторые сутки.

На этом фоне откровенно радует новость о том, что российский «Аэрофлот» признан самым пунктуальным авиаперевозчиком Европы, по итогам августа. А по оценкам работы за весь предыдущий год подтвердил высший статус «Пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания». Причем третий год подряд. Благодаря чему? — узнала Анна Воропай.

В красной форме, на каблуках и с идеальным макияжем — еще можно поспорить, кто на улицах Лос-Анджелеса выглядит эффектнее и улыбается шире: голливудские актрисы или российские стюардессы. Именно они еще на подходе к церемонии награждения ловят восхищенные взгляды и вспышки фотокамер.

За кулисами — полная турбулентность. Гостей трясет: ведь диплом APEX в области авиации — как «Оскар» для киноиндустрии. Их схожесть только подчеркивает дизайн мельчайший деталей — он будто повторяет знаменитую аллею славы. И свой отпечаток на ней вновь поставила компания «Аэрофлот». Она взлетела так высоко — что достигла звезд. Пяти звезд от американской ассоциации APEX. Это — наивысший рейтинг. Такой престижный международный статус больше еще не получила ни одна российская авиакомпания. А в мире подобных перевозчиков всего 25.

«Аэрофлот» теперь прочно занял лидирующую позицию в элитарном клубе гражданской авиации. Наивысшую оценку он получает уже в третий раз — и вновь в самой значимой номинации — «Глобальная авиакомпания». Таким дипломом награждают только тех, кто внедряет инновационные подходы к повышению качества сервиса. Награду присуждают на основании реальных отзывов самих пассажиров. Причем подделать оценку невозможно — уникальная технология засчитывает только сертифицированные отклики тех, кто действительно путешествовал.

«За последний 41 год APEX является лидирующей ассоциацией авиаперевозчиков, второй по величине среди таких ассоциаций в мире. Эта награда от нас „Аэрофлоту“ основана на рейтингах пассажиров. Из 600 авиакомпаний, которые оцениваются, очень маленький процент имеет четыре звезды, и еще меньше пять звезд. „Аэрофлот“ получил пять звезд», — заявил генеральный директор APEX Джо Лидер.

Высокое качество сервиса «Аэрофлота» стабильно подтверждают по обе стороны океана. Ведь по степени авторитетности американский APEX — аналог европейского Skytrax. Это британское исследовательское агентство считается ведущим мировым оценщиком авиакомпаний. От него «Аэрофлот» уже получал четыре звезды. В «Аэрофлоте» рейтингу соответствуют все классы обслуживания — «бизнес», «комфорт» и «эконом». И то, что российский перевозчик в самой непростой геополитической ситуации получает награды и от американцев и англичан, однозначно говорит об успехе.

«Мы получаем этот приз, который подтверждает, что „Аэрофлот“ своей стратегией избрал правильный путь развития сервиса, который нравится пассажирам. И что, продолжая эту стратегию по развитию сервиса, мы в состоянии выполнить ту задачу, которую поставили перед собой — к 2020 году перевести 100 миллионов пассажиров», — подчеркнул генеральный директора ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Но цель — не просто рекордные показатели — сокращение расстояний. Уже через четыре года — к столетию старейшей российской авиакомпании — международный транзитный поток в «Аэрофлоте» планируют нарастить до десяти и даже 15 миллионов пассажиров. И тогда весь мир для них станет еще ближе.