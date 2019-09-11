«Продали меня»: Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги

Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги. 39-летняя певица приняла участие в благотворительной акции, направленной на защиту дикой природы. По словам знаменитости, «некий господин» заплатил кучу денег за встречу с ней. Вырученные средства будут направлены в качестве помощи для вымирающих видов животных, сообщает Starhit.

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« Продали меня дорого, продали, как говорится, в нужное русло — в защиту нашей экологии, в защиту вымирающих животных. В этом году эта почетная миссия выпала мне. То есть некий господин заплатил очень много денег, чтобы встретиться со мной. Эти деньги пойдут во благо нашей экологии — на защиту вымирающих видов животных », — рассказала Анна Семенович.

Ужин запланирован на 19 сентября. Знаменитость допускает, что вечер вполне может получить продолжение в случае, если мужчина не состоит в браке и любит животных.

« Чтобы это случилось, он должен быть не женат, хорош собой, с чувством юмора и любить амурских тигров », — подчеркнула Анна Семенович.

Стоит отметить, что сумма, в которую обошелся миллионеру ужин с певицей не разглашается. Известно лишь, что она в несколько раз превышает стоимость ужина с участницей 2018 года — «Мисс Мира — 2008» Ксенией Сухиновой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый снимок Анны Семенович взбудоражил подписчиков.