«Продали меня»: Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги

Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги. 39-летняя певица приняла участие в благотворительной акции, направленной на защиту дикой природы. По словам знаменитости, «некий господин» заплатил кучу денег за встречу с ней. Вырученные средства будут направлены в качестве помощи для вымирающих видов животных, сообщает Starhit.
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Ужин запланирован на 19 сентября. Знаменитость допускает, что вечер вполне может получить продолжение в случае, если мужчина не состоит в браке и любит животных.
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Стоит отметить, что сумма, в которую обошелся миллионеру ужин с певицей не разглашается. Известно лишь, что она в несколько раз превышает стоимость ужина с участницей 2018 года — «Мисс Мира — 2008» Ксенией Сухиновой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый снимок Анны Семенович взбудоражил подписчиков.