«Очень круто!»: Алла Пугачева публично похвалила новую песню своего внука

Известная российская певица Алла Пугачева публично похвалила новую музыкальную работу своего внука Никиты Преснякова на его странице в Instagram. 28-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал видео живого исполнения трека Statues вместе со своей командой Multiverse.
«Это очень круто!» — написала в комментариях Алла Пугачева.
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Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров в своем аккаунте сделал репост видеоролика, полностью скопировав комментарий Аллы Пугачевой, которая и здесь прокомментировала новое творения своего внука.
«Готов к „бою“», — отметила Примадонна.
Подписчики Никиты Преснякова в большинстве своем согласились с певицей, подчеркнув, что ее внук вполне может одержать победу на «Евровидении».
«Это любовь с первого аккорда. Никитос, браво!»
«Вся в мурашках! Нереально круто! Прям прошибает до слез»
«Талант, есть талант! Тебя надо на „Евровидение“ отправлять!» — пишут пользователи соцсети.
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