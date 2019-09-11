«Очень круто!»: Алла Пугачева публично похвалила новую песню своего внука

Известная российская певица Алла Пугачева публично похвалила новую музыкальную работу своего внука Никиты Преснякова на его странице в Instagram. 28-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал видео живого исполнения трека Statues вместе со своей командой Multiverse.

«Это очень круто!» — написала в комментариях Алла Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #multiverseband#live#rock#music#metal#newrock#alternative#poprock#никитапресняков Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 9 Сен 2019 в 9:00 PDT

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Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров в своем аккаунте сделал репост видеоролика, полностью скопировав комментарий Аллы Пугачевой, которая и здесь прокомментировала новое творения своего внука.

«Готов к „бою“», — отметила Примадонна.

Подписчики Никиты Преснякова в большинстве своем согласились с певицей, подчеркнув, что ее внук вполне может одержать победу на «Евровидении».

«Это любовь с первого аккорда. Никитос, браво!»

«Вся в мурашках! Нереально круто! Прям прошибает до слез»

«Талант, есть талант! Тебя надо на „Евровидение“ отправлять!» — пишут пользователи соцсети.

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