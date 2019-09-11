В Раде создают комиссию для расследования деятельности оппозиционных телеканалов Украины

Преследование ряда украинских журналистов со стороны Киева вышло на новый уровень. В Верховной раде создают комиссию, которая займется расследованием деятельности сразу нескольких телеканалов — NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Их подозревают в «пророссийской пропаганде».

Примечательно, что авторами создания следственной комиссии выступили депутаты партии президента Владимира Зеленского «Слуга Народа». Представители оппозиции в парламенте Незалежной предупредили: подобные действия Киева направлены на уничтожение свободы слова в стране.

«Никаких ни малейших оснований повлиять сегодня на NewsOne и „112 Украина“ как каналы, которые допускали нарушения действующего законодательства, нет. Но если власть будет действовать по беспределу, то она может, к сожалению, сделать все», — отметил Виктор Медведчук.

Между тем, политологи отмечают: позиция самого Зеленского по вопросу довольно пассивная. Украинский президент хоть и говорит о свободе слова, но никаких конкретных шагов пока не предпринимает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телеведущий назвал проголосовавших за Зеленского «безмозглыми баранами».