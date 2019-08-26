Телеведущий назвал проголосовавших за Зеленского «безмозглыми баранами»

Львовский ведущий Остап Дроздов в эфире местного телеканала назвал всех украинцев, проголосовавших на выборах за украинского лидера Владимира Зеленского, «безмозглыми баранами», передает ФАН.

Дроздов сказал, что за действующего лидера Украины проголосовали больше 70% жителей. Только Львов и Галич выпали из «зеленского болота», отметил телеведущий.

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«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», —заявил Дроздов.

Журналист добавил, что у Владимира Зеленского якобы нет убеждений, кроме украинофобской позиции. В связи с этим за него могли проголосовать только «безмозглые бараны», как выразился ведущий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского. По мнению Даниила Богатырева, она направлена на превращение Незалежной в государство без социальных обязательств.