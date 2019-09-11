Полное разочарование: Фанаты Audi не в восторге от нового RS7 похожего на Hyundаi

Поклонники одного из ведущих автомобильных брендов — Audi разочарованы. Супермощная новинка — лифтбэк RS7 с 600-сильным мотором, по внешнему виду едва ли не копия бюджетного корейского хэтчбека Hyundаi.

Сходство двух абсолютно разных по классу и стоимости машин отмечают даже неискушенные автолюбители — очертания кузова, форма фар и особенно решетка радиатора. Будто бы выполнены по чертежам одного и того же дизайнера.

Эксперты уже предположили — это недоразумение может не лучшим образом сказаться на продажах немецкого флагмана и принести убытки производителю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, каким было открытие Международного автомобильного салона во Франкфурте.