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  4. Видео: Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте

Видео: Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте

, 1:28 Эфирная новость 17

Мощные «заряженные» авто, люксовые марки и тренд этого года — электромобили — вот что увидели посетители Международного автосалона.

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Ставку на солнце сделали ведущие немецкие автоконцерны, это стало ясно на открытии салона во Франкфурте. Большинство новинок — электрические. Эксперты толпятся возле стендов Volkswagen. После «дизельгейта» концерн как будто решил реабилитироваться и выкатил сразу несколько концептов на электроплатформе, которую подают как «зеленый» эталон, как «гольф» в своем классе.

Однако, обилие экомобилей не спасло от протеста со стороны зоозащитников, они готовы штурмовать автосалон, но их туда не пускают, как впрочем и обычных посетителей пока. Подробности с открытия Международного автомобильного салона в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых iPhone 11. Однако эксперты их тут же раскритиковали.

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