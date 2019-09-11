Видео: Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте

Ставку на солнце сделали ведущие немецкие автоконцерны, это стало ясно на открытии салона во Франкфурте. Большинство новинок — электрические. Эксперты толпятся возле стендов Volkswagen. После «дизельгейта» концерн как будто решил реабилитироваться и выкатил сразу несколько концептов на электроплатформе, которую подают как «зеленый» эталон, как «гольф» в своем классе.

Однако, обилие экомобилей не спасло от протеста со стороны зоозащитников, они готовы штурмовать автосалон, но их туда не пускают, как впрочем и обычных посетителей пока. Подробности с открытия Международного автомобильного салона в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых iPhone 11. Однако эксперты их тут же раскритиковали.