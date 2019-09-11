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Природные пожары в Иркутской области полностью ликвидированы

, 7:49 19

Специалисты потушили последний очаг возгорания во вторник, 10 сентября.

Фото: ТАСС / ФБУ "Авиалесоохрана"

В Иркутской области потушили все лесные пожары. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило правительство региона. Последний очаг был ликвидирован днем ранее, 10 сентября, в Бодайбинском районе — огонь бушевал на 35 гектарах. За последние сутки тушить пожары выезжала одна машина и пятеро сотрудников лесной охраны.

Но, несмотря на ликвидацию возгорания, риск повторных пожаров в регионе пока остается высоким. По данным метеорологической службы Иркутской области, 11 и 12 сентября в Балаганском районе региона будет сохраняться пятый, чрезвычайный, класс пожароопасности. Жителям этой территории настоятельно рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно внимательными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар бушевал на рынке в Геленджике. Огонь удалось потушить только спустя два часа.

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