В США полагают, что европейско-российская экспедиция не сможет отправиться на Марс

Европейско-российская экспедиция на Марс станции ExoMars-2020 может не начаться в запланированное время из-за ненадежности парашютной системы. Об этом сообщает американское издание ArsTechnica.

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Оно со ссылкой на неназванные источники утверждает, что испытания оборудования, которое должно обеспечить мягкую посадку марсохода, регулярно заканчиваются неудачей. Последнее проходило в августе этого года в Швеции, на полигоне Эсрейндж полноразмерный макет десантного модуля разбился при посадке. До этого неудача постигла аппарат в мае. Кроме того, издание утверждает, что ранее был еще один эксперимент, о котором не сообщалось общественности и который тоже закончился крушением.

Именно посадочный модуль стал причиной провала предыдущей миссии ExoMars. В октябре 2016 года из-за ошибки системы управления тормозные ракетные двигатели аппарата отключились раньше времени, и станция разилась о поверхность Марса.

Между тем, как ранее сообщал 5-tv.ru, в марте 2018 «Роскосмос» сообщал об успешном испытании 35-метрового парашюта для миссии ExoMars-2020. По плану, научная станция должна отправиться на Марс в середине 2020 года, а ее десантирование на красную планету должно произойти через год после старта.