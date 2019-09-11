  1. Пятый канал
  4. В США полагают, что европейско-российская экспедиция не сможет отправиться на Марс

В США полагают, что европейско-российская экспедиция не сможет отправиться на Марс

, 8:39 27

Американцы утверждают, что испытания парашютной системы модуля ExoMars-2020 регулярно заканчиваются неудачами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © ESA, Роскосмос

Европейско-российская экспедиция на Марс станции ExoMars-2020 может не начаться в запланированное время из-за ненадежности парашютной системы. Об этом сообщает американское издание ArsTechnica.

Трамплин к Марсу: в США намерены отправить астронавтов на Луну и оставить их там

Оно со ссылкой на неназванные источники утверждает, что испытания оборудования, которое должно обеспечить мягкую посадку марсохода, регулярно заканчиваются неудачей. Последнее проходило в августе этого года в Швеции, на полигоне Эсрейндж полноразмерный макет десантного модуля разбился при посадке. До этого неудача постигла аппарат в мае. Кроме того, издание утверждает, что ранее был еще один эксперимент, о котором не сообщалось общественности и который тоже закончился крушением.

Именно посадочный модуль стал причиной провала предыдущей миссии ExoMars. В октябре 2016 года из-за ошибки системы управления тормозные ракетные двигатели аппарата отключились раньше времени, и станция разилась о поверхность Марса.

Между тем, как ранее сообщал 5-tv.ru, в марте 2018 «Роскосмос» сообщал об успешном испытании 35-метрового парашюта для миссии ExoMars-2020. По плану, научная станция должна отправиться на Марс в середине 2020 года, а ее десантирование на красную планету должно произойти через год после старта.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +15°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

9:57
Комиссия УЕФА довольна стадионом в Петербурге — будущей ареной для матчей на Евро-2020
9:42
«Старки накаркали»: Первый снег выпал в Норильске — видео
9:28
Видео: Полчища навозных мух атакуют жителей Челябинской области
9:23
Кто стал «Человеком года» 2019 по версии журнала GQ?
9:23
День Усекновения главы Иоанна Предтечи: Что можно и нельзя делать 11 сентября
9:14
В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране

Сейчас читают

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: Что можно и нельзя делать 11 сентября
Ходченкова и Слепаков появились вместе на премии GQ на фоне слухов о романе
«Подлая, но глупая манипуляция»: Лена Миро о публичном покаянии Билана

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев