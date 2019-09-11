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Посол объяснил участившиеся смерти российских туристов в Турции

, 10:28 81

С начала текущего туристического сезона в Турции погибло около 90 отдыхающих из России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Flegar, Katja Kreder, Diego Cupolo, Dha, john rowley

Российский посол в Турции Алексей Ерохов объяснил, почему туристы из РФ стали чаще умирать на турецких курортах. Всего за текущий туристический сезон в Турецкой республике погибло порядка 90 граждан РФ. Еще 40 туристам потребовалась медицинская эвакуация.

«Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — цитирует объяснение Ерохова РИА Новости.

По словам посла, российская и турецкая сторона работают над тем, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих и предотвратить трагические ситуации.

Одной из наиболее распространенных причин, по которым россияне получают травмы и даже умирают — злоупотребление бонусами системы «все включено». Также нередко отдыхающие страдают в результате ДТП с участием пешеходов и туристических автобусов.

В отдельную категорию дипломат выделил пожилых туристов с проблемами с сердцем — из-за смены климата и высокой температуры им нередко становится плохо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пятилетняя девочка утонула в бассейне на турецком курорте.

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