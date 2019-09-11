Королева Собчак и золотая рыбка Глюкоза: самые эффектные наряды премии GQ

Во вторник, 10 сентября, состоялось вручение премии «GQ Человек года — 2019». Светское мероприятие традиционно собрало большое количество представителей бомонда, которые, пользуясь случаем, поспешили похвастаться нарядами.

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Певица Сати Казанова, например, пришла в летящем платье в пол пастельного оттенка. Пикантности образу добавляло глубокое V-образное декольте, позволявшее присутствующим полюбоваться на роскошные формы артистки. Впрочем, только полюбоваться и желательно издали — Сати на вечере сопровождал супруг Стефано Тиоццо.

Teleprogramma.pro / Брагина Лика

Глюкоза появилась на мероприятии в золотом ассиметричном платье. Правая сторона с обнаженным плечом и подолом до середины бедра сочеталась с левой частью — с объемным рукавом-фонариком и юбкой в пол. Как сообщает Teleprogramma.pro, звезда призналась, что в таком наряде чувствует себя «золотой рыбкой».

Teleprogramma.pro / Брагина Лика

Впрочем, среди гостей в экстравагантных нарядах можно было встретить и тех, кто отдал предпочтение классике. Неожиданным сторонником консервативного торжественного стиля оказался рэпер Федук — на премию он пришел в черном костюме и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой.

Teleprogramma.pro / Брагина Лика

Классическим черным брючным костюмам отдали предпочтение Лена Летучая и актриса Маруся Фомина. На обеих дамах наряды смотрелись элегантно и выгодно подчеркивали фигуру.

Teleprogramma.pro / Брагина Лика

Немало внимания обратили на себя Ксения Собчак и Константин Богомолов — влюбленные предстали в крайне контрастных образах. По-королевски пышное черное платье Ксении и обычная темная футболка ее спутника вместе выглядели очень неоднозначно.

Teleprogramma.pro / Брагина Лика

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто победил в номинациях премии «Человек года».