Британский генерал призвал готовиться к новой «Большой игре» с Россией

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен работать в круглогодичном режиме из-за угрозы «Большой игры» с Россией, заявил глава Объединенного командования Вооруженных Сил Патрик Сандерс. «Большой игрой» называют политическое и дипломатическое противостояние между Британией и Россией на протяжении почти всего XIX века. Империи конкурировали за влияние на территориях вокруг Афганистана.

Британскому Кабмину нужно усовершенствовать способ координации ресурсов, находящихся в распоряжении Лондона. Речь идет как о военных структурах, так и о гражданских учреждениях, ответственных за реагирование на различные кризисы.

В качестве примера такого кризиса генерал привел отравление Скрипалей в Солсбери в 2018 году. По мнению Сандерса, реакция Британии на это событие была «невероятно эффективной», потому что различные органы власти объединились для работы. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Чтобы незамедлительно реагировать на подобные кризисы в будущем, нужно создать постоянно действующий орган, считает военачальник. Структура необходима, поскольку такие страны, как Россия и Китай, могут вернуться к «Большой игре», как он выразился, «на стероидах».

Сандерс также сказал, что «великие державы» теперь ведут войны не только на поле боя, но и в киберпространстве. Британии ежедневно угрожают кибератаки со стороны «враждебных государств и экстремистов». Для повышения устойчивости страны генерал предложил создать ситуационный центр, помимо COBRA.

Как сообщал 5-tv.ru, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на лавочке в городе Солсбери 4 марта прошлого года. В результате расследования было установлено, что они были отравлены. Лондон поспешил обвинить в этом Россию. Москва категорически отрицает вину.