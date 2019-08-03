Сергей Скрипаль позвонил своей матери в Россию

Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией, которые проживают в России.

Разговор родственников состоялся 26 июня, длился около пяти минут и шел по громкой связи рассказала «Известиям» Виктория.

Женщина отметила, что за три дня до звонка дяде исполнилось 68 лет, и, вероятно, по этой причине он позвонил родственникам.

Скрипаль сказал, что не намерен возвращаться на родину, а также отметил, что его здоровье ухудшилось, и он находится под постоянным наблюдением врачей.

Вместе с тем, с дочерью Скрипаля — 33-летней Юлией ни племяннице бывшего сотрудника ГРУ, ни его матери поговорить не удалось.

Ранее племянница британского агента рассказывала, что не общалась со своими родственниками с июля 2018 года.

Весной 2018 года бывший майор ГРУ и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом, впоследствии было установлено, что это якобы был «Новичок». Покушение на жизнь российских граждан произошло в Солсбери. Великобритания и ряд других стран, в частности, США считают виновной Россию, однако никаких доказательств ни разу предъявлено не было. Москва на различных уровнях отрицала какую-либо причастность к произошедшему.

Тем не менее, 2 августа 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с произошедшим в Солсбери.