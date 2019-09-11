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  4. Против Порошенко и Климкина возбудили уголовное дело за злоупотребление властью

Против Порошенко и Климкина возбудили уголовное дело за злоупотребление властью

, 14:39 43

Начать расследование в отношении бывших президента и главы МИД Украины правоохранителей обязал суд.

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Lazarenko

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина по статье 364 национального Уголовного кодекса — «Злоупотребление властью или служебным положением».

Открыть уголовное производство НАБУ заставил суд. Из-за каких именно действий Порошенко и Климкин подозреваются в нарушении закона, в бюро не уточняют. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Всего Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, заявил ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба. Имя экс-президента встречается в делах о госизмене, злоупотреблении властью, неуплате налогов и других. Его несколько раз допрашивали в качестве свидетеля.

Пока что Петр Порошенко имеет неприкосновенность как депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность». 5-tv.ru ранее рассказывал, чем он сейчас занимается.

Уголовное наказание угрожает Порошенко в двух случаях. Во-первых, если его лишат мандата. Во-вторых, если Рада отменит депутатскую неприкосновенность. Как сообщал 5-tv.ru, соответствующий законопроект был одобрен украинским парламентом в первом чтении.

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