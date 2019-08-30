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  4. Закон о снятии депутатской неприкосновенности одобрен в первом чтении в Раде

Закон о снятии депутатской неприкосновенности одобрен в первом чтении в Раде

, 12:59 33

Депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что во время голосования были допущены нарушения.

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Фото, видео : Serg Glovny / www.globallookpress.com

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности предварительно одобрила Верховная рада Украины, пишут «Известия».

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За документ, вносящий изменения в Конституцию страны, в первом чтении проголосовали 363 депутата, против — 226.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков поблагодарил нардепов за поддержку законопроекта. Тем временем депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что голосование прошло с процессуальными нарушениями, которые впоследствии дадут основания для отмены закона.

Проект закона о снятии депутатской неприкосновенности был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года. Документ отменяет норму, которая запрещает арест и уголовную ответственность народных избранников без санкции Рады.

29 августа состоялось первое заседание Верховная рады Украины обновленного девятого созыва. Президентская партия «Слуга народа» создала в парламенте однопартийную коалицию. Фракция состоит из 254 нардепов, то есть большинства от конституционного состава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждали украинские депутаты на первом заседании нового созыва.

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