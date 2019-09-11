Видео момента ДТП, в котором едва не погиб звезда «Улиц разбитых фонарей»

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента аварии, в которой едва не погиб актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок. Страшное ДТП произошло 30 августа в пригороде Санкт-Петербурга. Как ранее рассказал пострадавший, он ехал в село Рождествено Гатчинского района вместе с матерью в то время, как в его автомобиль врезалась «Волга».

Как видно на кадрах, водитель «Волги» двигался довольно на высокой скорости и, не притормозив на перекрестке, буквально влетел в машину Марка.

В результате инцидента артист был госпитализирован. Врачи у него диагностировали сильный ушиб головы, а у его матери — перелом таза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после аварии Марк Горонок перенес уже две операции. Врачи буквально собирают его по частям.