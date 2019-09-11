«Очень много дел»: Марк Горонок рассказал о самочувствии после страшного ДТП

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попавший в страшную аварию в пригороде Петербурга еще 30 августа, прокомментировал свое состояние в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По словам артиста, он ехал в село Рождествено Гатчинского района вместе с матерью в то время, как в его автомобиль врезалась «Волга».

«Автомобиль решил сделать маневр налево и, даже не притормозив на перекрестке, въехал в мою, водительскую сторону», — рассказал Горонок.

Удар был очень сильный, сработали подушки безопасности, актер ударился головой и потерял сознание. Артиста вместе с мамой госпитализировали в Гатчинскую больницу. У предполагаемого виновника аварии повреждений нет. Марк Горонок получил двойной перелом руки.

«Мне положили гипс, а потом перевезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 5 сентября мне сделали одну операцию, а 11 сентября — вторую», — добавил артист.

Кроме того, у актера диагностирован сильный ушиб головы, а у его мамы — перелом таза. Марк Горонок надеется к концу сентября реабилитироваться, у него накопилось «очень много дел».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших с ДТП со «скорой помощью» в Ленобласти возросло до пяти.