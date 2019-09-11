Звезду «Дома-2» Татьяну Африкантову увезли на скорой со съемок шоу

Мать звезды «Дома-2» Марины Африкантовой, которая решила вслед за дочерью принять участие в проекте, была экстренно госпитализирована. 54-летнюю Татьяну увезли на скорой прямо со съемок шоу. Сейчас она находится в урологическом отделении в столичной клинике. О своем состоянии знаменитость сообщила в Instagram.

« Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть руки и, вдруг ... короче, вызвали скорую и, вместо лобного, меня отвезли сюда, провожала меня Марина и только ночью уехала назад на поляну », – рассказала Татьяна.

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По словам участницы «Дома-2», в больнице она проходит обследование и сдает анализы. Не падать духом ей помогает дочь Марина и супруг наследницы Роман Капаклы.

« Рома - молодец! Встретил меня большим букетом красивых цветов и стал угощать картошкой в мундире и хвостом селедки, а еще порадовал холодцом », - поделилась Африкантова-старшая.

Instagram @marina_afrika

Впрочем, судя по сторис ее дочери в Instagram, Татьяна постепенно идет на поправку. Она с удовольствием питается в столовой и бодро гуляет вместе со своей наследницей по парку.

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