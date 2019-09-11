Прерванный полет «ястреба войны»: за что уволили Джона Болтона

Дональд Трамп уволил Джона Болтона, главного сторонника жесткой линии в отношениях с Сирией, КНДР, Ираном и Венесуэлой. Таким образом, американский политик разделил судьбу генералов Майкла Флинна и Герберта Макмастера, занимавших пост советника президента США по национальной безопасности до него.

Причина падения Болтона кроется в серьезных расхождениях во взглядах с Дональдом Трампом на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. По словам анонимного источника The New York Times, президент США скептически оценивал деятельность своего советника по нацбезопасности.

«Если бы все делалось так, как того хотел Джон, сейчас нам пришлось бы участвовать в четырех войнах», — цитирует Трампа со слов его собеседника издание NYT.

При этом выбранная Болтоном жесткая линия внешнеполитического курса не только не принесла США желаемых дивидендов, но вместо этого обернулась чередой провалов, которые войдут в историю. Их венцом по праву является сорванная денуклеаризация Корейского полуострова. В то время как Трамп, сменив гнев на милость, умерил агрессивную риторику в отношении к Ким Чен Ыну, Болтон по инерции продолжал саботировать исторические переговоры лидеров США и КНДР своими заявлениями, в числе которых был призыв к России и Китаю оказать давление на правительство Северной Кореи.

Попытка заставить Корейскую Народно-Демократическую республику следовать в фарватере американской политики предсказуемо не увенчалась успехом — арсенал этой страны пополнился, по разным оценкам, 25-40 ядерными зарядами.

Полным провалам обернулась и венесуэльская авантюра Соединенных Штатов, идейным вдохновителем и организатором которой, наряду с Помпео, Рубио и Абрамсом, был Джон Болтон. ЦРУ, приняв за чистую монету сведения о готовящемся заговоре генералов в венесуэльской армии, стало жертвой дезинформации, которую распространила Боливарианская служба национальной разведки (SEBIN).

Убедив Трампа поддержать вашингтонского ставленника Хуана Гуайдо, Болтон и его единомышленники сделали ставку на быструю победу очередной «цветной революции», которая неожиданно для них обернулась усилением военного присутствия России и Китая в Венесуэле. Победителем из внешнеполитического противостояния с Соединенными Штатами вышла и другая страна из так называемой «Оси зла» — Иран.

Считается, что Болтон, призывавший к свержению исламистского режима еще при Джордже Буше-младшем, смог оказать влияние на Трампа в этом вопросе. В свою очередь, Иран проявил должную выдержку, сбив американский беспилотный разведчик и усилив свое присутствие в Ливане, Сирии и Ираке. А сняв часть ограничений на разработки в ядерной сфере, исламская республика послала недвусмысленный сигнал США и их союзникам в регионе. Таким образом, единственным итогом антииранской политики, ярым проводником которой выступил Болтон, может стать новый виток гонки вооружений на Ближнем Востоке.

Наиболее же радикальным образом разошлись мнения Трампа и его нынешнего экс-советника по национальной безопасности в афганском вопросе. Президент США, осознавая фактический проигрыш в войне с усилившим свое влияние на территории Афганистана «Талибаном»*, пошел на беспрецедентные шаги, в числе которых было отмененное из-за недавнего теракта в Кабуле приглашение делегации «Талибана» в Кэмп-Дэвид.

Эти действия вызвали недовольство в стане «ястребов войны», выступающих за силовой сценарий решения афганской проблемы. Как предполагает ряд американских изданий, именно противоречия внутри трамповской администрации по этому вопросу стали причиной увольнения Болтона. Вне зависимости от того, грядут ли изменения во внешней политике США с уходом одного из самых одиозных ее представителей, в ближайшее время определенно стоит ждать неожиданных новостей, касающихся международных отношений.

*Организация запрещена в РФ