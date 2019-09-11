  1. Пятый канал
  4. Внук Марии Шукшиной жил с матерью, лечившейся от алкоголизма

Внук Марии Шукшиной жил с матерью, лечившейся от алкоголизма

, 23:54 556

Несостоявшаяся невестка артистки Фрейя Зильбер отдала сына на воспитание своей матери, а сама проходила курс лечения от алкогольной зависимости.

Фото: Instagram @freya_zilber

В эфире вечернего шоу Андрея Малахова стало известно местонахождение годовалого внука актрисы Марии Шукшиной. Прежде воспитанием малыша занималась несостоявшаяся невестка звезды Фрейя Зильбер. Она родила ребенка от сына артистки Макара, но так и не стала его женой.

«Не узнала»: Соседка рассказала о том, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк

Семья Шукшиных была уверена, что мальчик находится с матерью, однако, желая проведать ребенка, так и не смогли до нее дозвониться. Первой тревогу забила дочь актрисы Анна. Именно она и инициировала поиски малыша.

Instagram @freya_zilber

Как выяснилось в ходе программы Малахова, сын Макара находился у Нины Лупачевой в Барнауле — матери Фрейи Зильбер. Дело в том, что женщина лечилась от алкогольной зависимости, поэтому отдала своего сына бабушке. Несколько месяцев молодая мать провела в центре реабилитации и в ближайшее время планирует вернуться к воспитанию наследника, пишут Дни.ру. Расставаться с мальчиком Зильбер ни при каких обстоятельствах не собирается и требует алименты с законного отца.

Как семья Шукшиных намерена разрешить назревший конфликт, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фрейя Зильбер устроила погром в доме Марии Шукшиной.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +15°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

1:02
Актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце
0:47
После презентации Apple в России резко упали цены на старые модели iPhone
0:31
Четвероклассника затравили за прическу, как у Златана Ибрагимовича
0:10
Что можно и нельзя делать 12 сентября в Александров день
23:54
Внук Марии Шукшиной жил с матерью, лечившейся от алкоголизма
23:39
Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга — криминального авторитета Кумарина

Сейчас читают

Звезду «Дома-2» Татьяну Африкантову увезли на скорой со съемок шоу
«Наслаждаюсь свободой»: Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня
«Не узнала»: Соседка рассказала о том, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев