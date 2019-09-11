Внук Марии Шукшиной жил с матерью, лечившейся от алкоголизма

В эфире вечернего шоу Андрея Малахова стало известно местонахождение годовалого внука актрисы Марии Шукшиной. Прежде воспитанием малыша занималась несостоявшаяся невестка звезды Фрейя Зильбер. Она родила ребенка от сына артистки Макара, но так и не стала его женой.

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Семья Шукшиных была уверена, что мальчик находится с матерью, однако, желая проведать ребенка, так и не смогли до нее дозвониться. Первой тревогу забила дочь актрисы Анна. Именно она и инициировала поиски малыша.

Instagram @freya_zilber

Как выяснилось в ходе программы Малахова, сын Макара находился у Нины Лупачевой в Барнауле — матери Фрейи Зильбер. Дело в том, что женщина лечилась от алкогольной зависимости, поэтому отдала своего сына бабушке. Несколько месяцев молодая мать провела в центре реабилитации и в ближайшее время планирует вернуться к воспитанию наследника, пишут Дни.ру. Расставаться с мальчиком Зильбер ни при каких обстоятельствах не собирается и требует алименты с законного отца.

Как семья Шукшиных намерена разрешить назревший конфликт, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фрейя Зильбер устроила погром в доме Марии Шукшиной.