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  4. Чемпион РФ по футболу рассказал, как его товарищей исключили из команды из-за прически

Чемпион РФ по футболу рассказал, как его товарищей исключили из команды из-за прически

, 6:57 Эксклюзивное интервью 20

Защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников дал оценку конфликта между подростком из Красноярского края и администрацией школы.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар

Четвероклассник из Красноярского края пришел в школу с необычной прической — выбритыми висками и обесцвеченным пучком волос на голове. Мальчик мечтал быть похожим на кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Однако в отношении ребенка начали звучать такие слова на тему нацизма и приверженности ЛГБТ.

Администрация школы посоветовала родителям ученика перевести его на домашнее обучение. В конфликт школьника и учителей, вызвавший бурную реакцию общественности, вступили гражданские активисты и следственный комитет. Ситуацию взялся прокомментировать защитник футбольного клуба «Локомотив» — Дмитрий Сенников.

«Была в моей жизни такая история. У нас ребята в 80-х годах отрастили длинные волосы. Наш тренер просто их отчислил из футбольной команды, им пришлось переходить в другую. Они слушали Metallica, носили длинные волосы. Тренер им сказал: „Подстрижетесь, будете тренироваться“. Они не хотели и перешли в другой клуб», — поделился спортсмен.

Дмитрий Сенников считает — конфликт мог произойти из-за того, что в школе установлены специальные правила, которые предполагают ношение более нейтральных причесок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четвероклассника затравили за прическу, как у Златана Ибрагимовича.

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