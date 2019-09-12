Чемпион РФ по футболу рассказал, как его товарищей исключили из команды из-за прически

Четвероклассник из Красноярского края пришел в школу с необычной прической — выбритыми висками и обесцвеченным пучком волос на голове. Мальчик мечтал быть похожим на кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Однако в отношении ребенка начали звучать такие слова на тему нацизма и приверженности ЛГБТ.
Администрация школы посоветовала родителям ученика перевести его на домашнее обучение. В конфликт школьника и учителей, вызвавший бурную реакцию общественности, вступили гражданские активисты и следственный комитет. Ситуацию взялся прокомментировать защитник футбольного клуба «Локомотив» — Дмитрий Сенников.
Дмитрий Сенников считает — конфликт мог произойти из-за того, что в школе установлены специальные правила, которые предполагают ношение более нейтральных причесок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четвероклассника затравили за прическу, как у Златана Ибрагимовича.