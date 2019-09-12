Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд РФ отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвоката Евгения Балабаса.

По его информации, были отменены все соответствующие судебные решения, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выявил нарушения в работе высшего судебного учреждения государства.

Однако отмена решений суда для экс-губернатора региона ничего не значит. От отбывания в колонии строгого режима это его не спасет.

«Верховный суд просто устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые были установлены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро », — утверждает адвокат Василий Иванов.

Александр Хорошавин был задержан в 2015 году, его обвинили в получении взяток от строительной компании. В 2018 году экс-главу Сахалинской области признали виновным и назначили ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что элитная иномарка Александра Хорошавина уйдет с молотка на аукционе.