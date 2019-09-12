Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд РФ отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвоката Евгения Балабаса.
Однако отмена решений суда для экс-губернатора региона ничего не значит. От отбывания в колонии строгого режима это его не спасет.
Александр Хорошавин был задержан в 2015 году, его обвинили в получении взяток от строительной компании. В 2018 году экс-главу Сахалинской области признали виновным и назначили ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что элитная иномарка Александра Хорошавина уйдет с молотка на аукционе.