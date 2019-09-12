Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Бюро кредитных историй уже в ближайшее время получат доступ к данным о доходах россиян. Законопроект сейчас прорабатывается в Госдуме. Предполагается, что информацию будут передавать Пенсионный фонд и налоговая служба. И чтобы обезопасить граждан от мошенников, для этого будут создаваться специальные квалифицированные бюро.

Только вот, как будет реализован сам процесс передачи данных — пока неясно. В ПФР заявили, что согласие на это может дать только сам гражданин. Но в то же время ряд юристов считает, что такие данные не относятся к персональным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна оптимальная зарплата для обслуживания ипотеки.