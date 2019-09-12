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  4. Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

, 7:18 Эфирная новость 3

Предполагается, что эти организации будут вместо банков рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин, 5-tv.ru

Бюро кредитных историй уже в ближайшее время получат доступ к данным о доходах россиян. Законопроект сейчас прорабатывается в Госдуме. Предполагается, что информацию будут передавать Пенсионный фонд и налоговая служба. И чтобы обезопасить граждан от мошенников, для этого будут создаваться специальные квалифицированные бюро.

Только вот, как будет реализован сам процесс передачи данных — пока неясно. В ПФР заявили, что согласие на это может дать только сам гражданин. Но в то же время ряд юристов считает, что такие данные не относятся к персональным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна оптимальная зарплата для обслуживания ипотеки.

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