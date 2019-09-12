Вера Брежнева раздразнила поклонников соблазнительным танцем

Вера Брежнева в очередной раз покорила фанатов пикантными формами. В ночь на четверг, 12 сентября, поп-дива выложила в Instagram видео своего танца под песню украинского певца Monatik. В коротком ролике одетая в облегающее боди звезда двигается в такт музыке.

«Гуляй, душа моя», — подписала пост исполнительница.

Такое же название носит трек, под который Брежнева продемонстрировала собственные прелести.

Фолловеры отреагировали на выход певицы неоднозначно. Некоторые нелестно отозвались об экс-солистке «ВИА Гра», а ее одежду назвали костюмом Бонифация.

Хейтеров поставили на место многочисленные обожатели Веры. Комплименты танцовщице отвесили даже девушки:

«Вера, ты как всегда огонь!»

«Шикарная, душевная, веселая зажигалочка!»

«На такой фигуре любое нижнее белье будет сидеть идеально», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева удивила фолловеров соблазнительным снимком в образе Одри Хепберн.