Вера Брежнева раздразнила поклонников соблазнительным танцем

Вера Брежнева в очередной раз покорила фанатов пикантными формами. В ночь на четверг, 12 сентября, поп-дива выложила в Instagram видео своего танца под песню украинского певца Monatik. В коротком ролике одетая в облегающее боди звезда двигается в такт музыке.
«Гуляй, душа моя», — подписала пост исполнительница.
Такое же название носит трек, под который Брежнева продемонстрировала собственные прелести.
Фолловеры отреагировали на выход певицы неоднозначно. Некоторые нелестно отозвались об экс-солистке «ВИА Гра», а ее одежду назвали костюмом Бонифация.
Хейтеров поставили на место многочисленные обожатели Веры. Комплименты танцовщице отвесили даже девушки:
«Вера, ты как всегда огонь!»
«Шикарная, душевная, веселая зажигалочка!»
«На такой фигуре любое нижнее белье будет сидеть идеально», — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева удивила фолловеров соблазнительным снимком в образе Одри Хепберн.