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  4. «Напоминает „Римские каникулы“»: Вера Брежнева в образе Одри Хепберн — фото

«Напоминает „Римские каникулы“»: Вера Брежнева в образе Одри Хепберн — фото

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Певица выложила в сеть снимок, сделанный во время модной фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева в своем аккаунте в Instagram разместила снимок, сделанный во время модной фотосессии. На фото 37-летняя певица позирует сидя на красном мопеде в образе британской актрисы Одри Хепберн.

«Поехали кататься», — подписала публикацию Вера Брежнева.

Instagram @ververa

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Подписчики знаменитости оценили ее наряд в стиле total black. Некоторые юзеры обратили внимание, что фото напоминает кадр из знаменитой американской комедии 1953 года «Римские каникулы».

«Напоминает „Римские каникулы“. Супер style»

«Мопед зачетный! Вера соответственно…»

«Девушка, вы огонь!»

«Сама роскошь. Гламур…» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меладзе растрогал поклонников редким фото с Брежневой.

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