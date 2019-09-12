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Росстат зафиксировал увеличение среднего возраста жителя России

, 18:24 19

За девять лет среднестатистический россиянин стал старше почти на полтора года.

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Средний возраст жителя России составляет 40,02 года, следует из материалов Росстата на 1 января прошлого года (самые свежие данные). В 2009-м среднестатистическому россиянину было 38,8 года.

Аналитики выяснили, что российские мужчины в среднем младше женщин на пять лет: 37,26 и 42,41 года соответственно.

Среди субъектов РФ наиболее молодые люди живут в Чечне — усредненному жителю республики 28,68 года. На втором месте расположилась Тува — 29,75 года. Замыкает тройку лидеров Ингушетия — 31,55 года.

Самым возрастным российским регионом оказалась Тамбовская область — 43,4 года. Перед ней в списке расположились Тульская и Рязанская области — 43,31 и 42,79 года соответственно.

Средний возраст определяется путем складывания возрастов всех жителей страны, а затем деления этой суммы на общее число россиян, рассказал Андрей Коротаев, специалист по демографии из РАНХиГС.

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран», — цитирует его RT.

Эксперт ожидает, что со временем данный показатель будет увеличиваться в связи с низкой рождаемостью. По его словам, 20-летних сейчас почти вдвое меньше, чем 40-летних.

Как сообщал 5-tv.ru, в Росмолодежи тем временем обсуждают снижение возраста совершеннолетия. Руководитель агентства Александр Бугаев считает, что подростки начали взрослеть быстрее.

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