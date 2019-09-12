«Скоро»: Юлия Барановская заинтриговала подписчиков фото в свадебном платье

В сети давно муссируются слухи о том, что телеведущая Юлия Барановская собирается замуж, а некоторые СМИ и вовсе утверждают, что бывшая гражданская жена футболиста Аршавина уже сыграла тайную свадьбу. Однако Барановская все эти сплетни опровергала.

Однако недавно Юлия решила, видимо, сама подогреть слухи и опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в шикарном свадебном платье. Снимок, судя по всему, сделан в салоне, где телеведущая и примеряла торжественный наряд.

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«Скоро…» — коротко подписала фото Юлия Барановская, создавая еще большую интригу.

Instagram @baranovskaya_tv

Поклонники сразу решили, что знаменитость действительно скоро выходит замуж и уже стали желать матери троих детей семейного счастья. Однако сама знаменитость пока не раскрывает, действительно ли она собралась под венец или просто приняла участие в рекламной съемке. Интрига до сих пор сохраняется.

«Шикарное платье, вы невеста? Когда свадьба?»

«Невероятная красота! Уже слышу звон бокалов»;

«Вам идет это платье, вот к этому платью и жениха бы еще, не правда? Ну конечно же достойного!»

«Ура! Свадьба!» - написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская похвасталась свадебным платьем из живых цветов.