Путин прибыл в Дагестан на 20-летие отражения вторжения террористов в республику

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 12 сентября, прибыл в Дагестан. Визит российского лидера связан с годовщиной отражения атаки боевиков на республику.

Планируется, что в рамках визита глава государства посетит село Ботлих. Также запланировано возложение цветов к мемориалу, посвященному уроженцам Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и в боевых действиях 1999 года в Дагестане. Также запланирована беседа президента с жителями села и ополченцами.

Видео: Путин поручил правительству приравнять ополченцев Дагестана к ветеранам боевых действий

В 1999 году с 7 августа по 14 сентября Дагестан противостоял попытке вторжения в республику террористической организации. Ботлихский район первым принял на себя удар радикальной исламистской группировки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане открыли мемориальный комплекс в честь годовщины отражения нападения международных террористов. В торжественном мероприятии принимал участие глава республики Владимир Васильев.