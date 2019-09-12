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Путин прибыл в Дагестан на 20-летие отражения вторжения террористов в республику

, 13:08 35

В 1999 году Ботлихский район республики первым принял на себя удар радикальной исламистской группировки

Фото: Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 12 сентября, прибыл в Дагестан. Визит российского лидера связан с годовщиной отражения атаки боевиков на республику.

Планируется, что в рамках визита глава государства посетит село Ботлих. Также запланировано возложение цветов к мемориалу, посвященному уроженцам Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и в боевых действиях 1999 года в Дагестане. Также запланирована беседа президента с жителями села и ополченцами.

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В 1999 году с 7 августа по 14 сентября Дагестан противостоял попытке вторжения в республику террористической организации. Ботлихский район первым принял на себя удар радикальной исламистской группировки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане открыли мемориальный комплекс в честь годовщины отражения нападения международных террористов. В торжественном мероприятии принимал участие глава республики Владимир Васильев.

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