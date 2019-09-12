Настя Ивлеева показала себя на видео в виртуальной свадебной фате

Недавно видеоблогер и телеведущая Настя Ивлеева вышла замуж за известного рэпера Элджея. Подробности свадебной церемонии звезды не афишировали, однако у поклонников возникало много вопросов о бракосочетании кумиров.

Позже Анастасия выложила на странице в Instagram сторис, где под марш Мендельсона позирует в фате, созданной с помощью фильтров в соцсети. Несмотря на явный ироничный подтекст месседжа, некоторые фанаты, как пишет 7days.ru, «очень сомневаются, что королева вайнов действительно могла бы надеть такую на свадьбу».

Очевидно, что Ивлеева (теперь уже Узенюк - Прим.ред.) может позволить себе наряд и подороже — как ранее писал 5-tv.ru, свадебное путешествие молодоженам обошлось в круглую сумму.