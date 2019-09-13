Вызов Емельяненко спровоцировал взрывную реакцию у скандальных и титулованных бойцов

Предстоящий поединок бойца ММА Александра Емельяненко с тяжеловесом Михаилом Кокляевым вызывает повышенный интерес не только среди любителей смешанных единоборств, но и среди профессионалов.
Пауэрлифтер, победитель, призер российских и международных турниров по силовому экстриму Валерий Савин в беседе с 5-tv.ru заявил, что считает заявление Емельяненко — пиар-ходом.
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Другой боец, известный своей скандальной репутацией — Вячеслав Дацик, также считает, что Емельяненко «занимается клоунадой».
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Он также добавил, что в настоящее время ему необходимо восстановиться после отбывания срока в тюрьме и набрать форму.
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Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.