Вызов Емельяненко спровоцировал взрывную реакцию у скандальных и титулованных бойцов

Предстоящий поединок бойца ММА Александра Емельяненко с тяжеловесом Михаилом Кокляевым вызывает повышенный интерес не только среди любителей смешанных единоборств, но и среди профессионалов.

Пауэрлифтер, победитель, призер российских и международных турниров по силовому экстриму Валерий Савин в беседе с 5-tv.ru заявил, что считает заявление Емельяненко — пиар-ходом.

« Очередная шутка, чтобы подогреть интерес к предстоящему бою с Михаилом Кокляевым. А если это не шутка, если он говорил всерьез — я первый готов выйти с ним на ринг. Если еще найдутся силачи, которые готовы это сделать — отзовитесь », — сказал он.

Другой боец, известный своей скандальной репутацией — Вячеслав Дацик, также считает, что Емельяненко «занимается клоунадой».

« Во-первых, с бойцами он сражаться не будет, его двое утрамбуют. Качки — это мягкие пуфики для битья. Если этот пуфик его схватит, то второй ему накостыляет. Мне не надо десятерых людей, я его и так порву », — сказал Дацик.

Он также добавил, что в настоящее время ему необходимо восстановиться после отбывания срока в тюрьме и набрать форму.

« Наш бой по-любому состоится », — резюмировал он.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.