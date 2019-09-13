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  4. Вызов Емельяненко спровоцировал взрывную реакцию у скандальных и титулованных бойцов

Вызов Емельяненко спровоцировал взрывную реакцию у скандальных и титулованных бойцов

, 1:58 Эксклюзивное интервью 46

«Утрамбовать» и «порвать» бойца ММА уже вызвались Вячеслав Дацик и Валерий Савин.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Погожев

Предстоящий поединок бойца ММА Александра Емельяненко с тяжеловесом Михаилом Кокляевым вызывает повышенный интерес не только среди любителей смешанных единоборств, но и среди профессионалов.

Пауэрлифтер, победитель, призер российских и международных турниров по силовому экстриму Валерий Савин в беседе с 5-tv.ru заявил, что считает заявление Емельяненко — пиар-ходом.

«Очередная шутка, чтобы подогреть интерес к предстоящему бою с Михаилом Кокляевым. А если это не шутка, если он говорил всерьез — я первый готов выйти с ним на ринг. Если еще найдутся силачи, которые готовы это сделать — отзовитесь», — сказал он.

Другой боец, известный своей скандальной репутацией — Вячеслав Дацик, также считает, что Емельяненко «занимается клоунадой».

«Во-первых, с бойцами он сражаться не будет, его двое утрамбуют. Качки — это мягкие пуфики для битья. Если этот пуфик его схватит, то второй ему накостыляет. Мне не надо десятерых людей, я его и так порву», — сказал Дацик.

Он также добавил, что в настоящее время ему необходимо восстановиться после отбывания срока в тюрьме и набрать форму.

«Наш бой по-любому состоится», — резюмировал он.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.

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