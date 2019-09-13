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Порошенко вновь ждут на допрос

, 8:11 Эфирная новость 38

Предполагается, что бывший президент Украины будет отвечать на полиграфе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serg Glovny, 5-tv.ru

В Госбюро расследований Украины в пятницу, 13 сентября, вновь ждут Петра Порошенко на допрос. Предполагается, что бывший президент Незалежной будет отвечать на полиграфе. Вот только эта перспектива — весьма туманная. Порошенко уже не раз игнорировал повестки. А насильно его привести на допрос нельзя — он депутат Верховной рады и обладает неприкосновенностью.

Однако, долго этот козырь экс-лидер использовать не сможет — с января следующего года депутатский иммунитет отменяется. Петр Порошенко проходит фигурантом по 13 уголовным делам. В том числе о злоупотреблении властью, вмешательстве в деятельность судебных органов и крупных хищениях в армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что против Порошенко и Климкина возбудили уголовное дело за злоупотребление властью. Начать расследование в отношении бывших президента, и главы МИД Украины правоохранителей обязал суд.

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