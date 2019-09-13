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Директор Киркорова прокомментировал слухи о блокировке счетов артиста

, 12:02 Видео 26

Геннадий Рыбак отметил, что информация о долгах исполнителя — выдумка журналистов.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Генеральный директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал сведения о блокировке счетов Филиппа Киркорова в Сбербанке и «СДМ-Банке», ранее распространившиеся в СМИ. По словам представителя артиста, эта информация не соответствует действительности. Певец не лишался доступа к своим денежным средствам.

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«Чушь полная», — коротко охарактеризовал Рыбак слухи о долгах Киркорова в интервью для URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поп-король российской эстрады не оплатил штрафы за превышение скорости в Тверской области, поэтому Федеральная служба судебных приставов внесла его в черный список. Кроме того, на Киркорова подал иск на 82 тысячи рублей комбинат питания «Кремлевский», где исполнитель якобы не оплатил питание техперсонала во время юбилейных шоу «Я» в Государственном Кремлевском дворце в 2017 году.

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