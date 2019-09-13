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  4. Банковские счета Филиппа Киркорова заблокированы из-за долгов

Банковские счета Филиппа Киркорова заблокированы из-за долгов

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По некоторым данным, певец не оплатил штрафы за превышение скорости, а также не заплатил за питание своего техперсонала во время шоу в Кремлевском дворце.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

ФНС заблокировала счета известного российского певца Филиппа Киркорова в «Сбербанке» и «СДМ-Банке». Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщило новостное агентство «Москва» со ссылкой на базу данных «Банкинформ».

«Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедросович. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — цитирует агентство размещенный на сайте документ.

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В свою очередь директор народного артиста РФ Геннадий Рыбак назвал информацию журналистской «уткой», заявив, что о блокировке счетов слышит впервые.

«У нас счета не заблокированы», — сказал он.

Причина блокировки счетов не указывается, однако ранее появилась информация, что Федеральная служба судебных приставов внесла Филиппа Киркорова в черный список из-за неоплаченных штрафов за превышение скорости в Тверской области. Сумма долга якобы составляет две тысячи рублей.

Кроме того, в августе иск на 82 тысячи рублей подал к певцу комбинат питания «Кремлевский». Там добиваются оплаты за питание технического персонала артиста во время юбилейных шоу «Я» в Государственном Кремлевском дворце в 2017 году.

В июле 2019 5-tv.ru сообщал также, что в суд на Киркорова подали строители. Они утверждают, что артист не заплатил им около семи миллионов рублей за ремонт загородного дома в подмосковном Одинцово.

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