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  4. Два параплана столкнулись в Кабардино-Балкарии: один погибший, двое раненых

Два параплана столкнулись в Кабардино-Балкарии: один погибший, двое раненых

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Трагедия случилась днем в Чегемском ущелье.

Фото: Instagram @julliettta

Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении двух парапланов в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла в Чегемском ущелье в пятницу, 13 сентября, около полудня по московскому времени.

Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС, одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили на базу парадрома, где его ожидала бригада медиков, но мужчина, житель Краснодара 1974 года рождения, скончался в карете скорой помощи. Травмы средней степени тяжести зафиксированы у жителя Ростова-на-Дону, он тоже отправлен в больницу. Москвичка 1974 года рождения от госпитализации отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о священнике из Марфо-Мариинской обители Белгородской области, который едва не погиб, летая на параплане и запутавшись в проводах ЛЭП.

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