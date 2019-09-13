Четвероклассник из города Сосновоборск Красноярского края Прохор Ильиных в беседе с МИЦ «Известия» рассказал о критике, которой он подвергся в школе из-за прически как у своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. По словам мальчика, руководство учебного заведения установило срок на устранение «недостатка» — неделю.

«Я, когда пришел в школу, хотел переодеваться, но меня остановили. Говорят, по прическе, что или подстричься, или в другой цвет перекраситься. Мне срок неделю дали, а я не перекрасился и не подстригся. Дальше я пошел в школу», — рассказал Прохор Ильиных.

Школьник отмечает, что ему никто не объяснил причин, по которым он должен что-то поменять в своей внешности. Ему несколько раз делали замечания, после чего родителей парня вызвали в школу.

«Потом к директору пошли мы в кабинет когда, там было собрание. Она (директор — Прим.ред.) говорила, что стильные прически нельзя делать», — сказал Прохор Ильиных.

Мальчишка уже на протяжении пяти лет увлекается футболом и мечтает стать знаменитым игроком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович».