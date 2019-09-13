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«Байер» — «Локомотив»: Где посмотреть матч 18 сентября и прогнозы встречи

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«Локомотив» второй сезон кряду будет представлять Россию в групповой стадии Лиги чемпионов. В прошлый раз не задалось, проиграли пять матчей из шести. Удастся ли дружине Юрия Семина реабилитироваться?

Фото: РИА / Алексей Куденко

Тема:
Лига Чемпионов 97

Страшный жребий для «Локомотива»

Судя по тому, с кем придется выяснять отношения москвичам в розыгрыше ЛЧ-2019/20, о реваншистских амбициях им придется забыть, как минимум еще на год. Освежим в памяти результаты жеребьевки, на которой «красно-зеленые» узнали своих соперников. «Локомотиву», из-за низкого клубного рейтинга угодившему в четвертую, самую слабую корзину, в квартете D достались итальянский «Ювентус», испанский «Атлетико» и представитель Германии «Байер». Поклонники «железнодорожников», понятное дело, в едином порыве схватились за головы — в такой серьезной компании их любимцам и вправду вряд ли стоит всерьез рассчитывать на выход в весеннюю стадию Лиги чемпионов. В лучшем случае «Локо» предстоит сражение с «аспириновыми» леверкузенцами за третью строчку, дающую право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Статистика против «Локомотива»

В шансы «Локомотива» на одно из двух первых мест в группе можно только слепо верить, всерьез рассуждать о них — занятие бесперспективное. Конечно, в футболе случается всякое, тем он и хорош, но предположить, что сразу обоих грандов — «Ювентус» и «Атлетико» — накроет игровой кризис, вряд ли стоит. Туринцы и мадридцы ниже определенного, причем весьма высокого, уровня никогда не опускаются — они и сейчас находятся на первых строчках таблиц испанской Примеры и итальянской Серии А соответственно. Про статистику личных встреч и говорить нечего, достаточно вспомнить, что две предыдущие игры «путейцы» отдали «матрасникам» с общим счетом 1:8. Со «старой синьорой» «Локо» соперничал очень давно — еще в 1993 году, дважды уступив. И даже с «Байером» у «железнодорожников» отрицательная разница — поражение в товарищеском матче 2014 года со счетом 1:3.

Ждать ли чуда от «Локомотива»?

В общем, перспективы «путейцев» в основном турнире Лиги чемпионов, откровенно говоря, не самые радужные. Волею календаря «Локомотиву» предстоит стартовать в турнире официальным визитом в Леверкузен. У «Локо» есть очень существенная кадровая потеря перед игрой на «Бай Арене»: из-за повреждения не сыграет один из братьев Миранчуков, Алексей, а без него Семину в спешном порядке придется перекраивать центральную ось «железнодорожников». Кроме того, давно и надолго выпал из обоймы перуанец Джефферсон Фарфан. Любое очко, набранное «Локомотивом» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, будет проявлением чуда. Ничья в Леверкузене выглядит едва ли не фантастическим вариантом развития событий. По всей видимости, москвичи потерпят поражение, но, к счастью, не крупное.

Где смотреть матч «Байер» — «Локомотив»

Матч между «Байером» и «Локомотивом» состоится в среду, 18 сентября. За ходом игры можно будет наблюдать в прямом эфире канала МАТЧ ТВ, начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Владимир Жарков

Тема:
Лига Чемпионов 97
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