  1. Пятый канал
  4. «Позор для страны»: Президент Чехии возмущен решением перенести в Праге памятник Коневу

«Позор для страны»: Президент Чехии возмущен решением перенести в Праге памятник Коневу

, 7:56 Эфирная новость 40

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: CTK Photo/Vit Simanek/ТАС, 5-tv.ru

Решение властей Праги убрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу возмутило местных жителей. Они устроили акцию протеста, напоминая, что во время Второй мировой войне он руководил операцией по освобождению Чехословакии от фашистов, и глумиться над монументом — кощунственно.

Вступился за памятник и президент Чехии, Милош Земан назвал все это «позором для республики». Но районные власти, а именно они приняли решение убрать статую, непреклонны. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице Словении зажгли Вечный огонь, доставленный из Москвы. Памятная церемония посвящена 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +9°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

9:26
«Охватывал ужас»: Дженнифер Лопес едва не отказалась от роли в «Стриптезершах»
9:13
Правительство не может отменить восьмичасовой рабочий день
8:59
Глава Минтруда назвал число россиян, которых коснется повышение МРОТ
8:49
В сирийском Алеппо начали восстанавливать кварталы Старого города
8:37
Ким Кардашьян вернула моду нулевых
8:28
Видео: В Испании один за другим под воду уходят целые города

Сейчас читают

Беременная жена Дмитрия Тарасова на высоченных шпильках отправилась на учебу в «Останкино»
Почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду
Дочь Анастасии Заворотнюк открыла свой магазин одежды, но мать так и не пришла

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев