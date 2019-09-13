«Позор для страны»: Президент Чехии возмущен решением перенести в Праге памятник Коневу

Решение властей Праги убрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу возмутило местных жителей. Они устроили акцию протеста, напоминая, что во время Второй мировой войне он руководил операцией по освобождению Чехословакии от фашистов, и глумиться над монументом — кощунственно.

Вступился за памятник и президент Чехии, Милош Земан назвал все это «позором для республики». Но районные власти, а именно они приняли решение убрать статую, непреклонны. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице Словении зажгли Вечный огонь, доставленный из Москвы. Памятная церемония посвящена 80-летию со дня начала Второй мировой войны.