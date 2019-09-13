Стас Костюшкин рассказал об изменах первой жены-пианистки

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в эфире программы на федеральном канале признался, что первая жена, актриса и пианистка Марианна, ему изменяла.

По словам певца, она была его первой любовью. Они встречались какое-то время, потом расстались, а когда встретились вновь, то уже полностью окунулись в захватившие их чувства, передает Teleprogramma.pro.

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«Мы поехали на озеро. Я первый поплыл, а она за мной. Она догнала меня и обняла. Я испытал непередаваемые эмоции. При этом тогда она была уже замужем. Но знаете, в молодости как-то все быстро решается», — поделился откровением Костюшкин.

В итоге они стали жить вместе. Марианна разошлась с мужем. Однако, по словам артиста, счастливы они были недолго. В расставании Стас винит супругу.

«Есть люди, которым необходимо все время самим себе доказывать, что они кому-то нужны. Ей все время хотелось, чтобы новый мужчина ей восхищался», — заявил Костюшкин.

Как рассказал певец, об изменах жены ему рассказали соседи, когда он вернулся с гастролей: «Один уезжает, другой заезжает». Стас поначалу не верил сплетням, однако в итоге это оказалось правдой, и они расстались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки».