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Деловые встречи, дуэль, венчание — как Собчак и Богомолов строили свое счастье

, 18:33 Видео 17

В пятницу, 13 сентября, знаменитости узаконили свои отношения. Однако перед тем, как официально назвать друг друга мужем и женой, звездам пришлось преодолеть немало преград.

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Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Буланов, 5-tv.ru

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Свадьба Собчак и Богомолова 32

Известная российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов — муж и жена. В пятницу, 13 сентября, в Грибоедовском ЗАГСе Москвы они официально узаконили свои отношения, а после поклялись в церкви вечно любить друг друга. Однако перед тем, как обрести счастье друг в друге влюбленным пришлось преодолеть немало преград.

Со своим будущим избранником светская львица познакомилась несколько лет назад на премии «Сноб». Ее заинтересовали творческие идеи драматурга, и после этой встречи журналистка даже взяла у него интервью, где не скрывала своего восхищения перед театральным деятелем. Уже после этой беседы в сети появились слухи, о том, что звезда неравнодушна к режиссеру. Но как бы там ни было, со своим бывшим супругом Максимом Виторганом она прожила в браке еще пять лет, и утверждала в сетях, что была счастлива.

На тот момент Богомолов тоже был не свободен, он состоял в отношениях с актрисой Дарьей Мороз. Однако спустя время ситуация изменилась, драматург развелся и снова встретился Собчак. Предлогом в очередной раз оказалась работа — теледива готовила материал об артистах, изгнанных из МХТ.

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Возможно, эта встреча оказалась судьбоносной, поскольку именно после нее звезду начали все чаще замечать в обществе постановщика. Они гуляли по выставкам и даже вместе появились на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Поклонники были уверены: между звездами любовь, а совместный поход на фильм — настоящее свидание. В сети даже ходили слухи, что влюбленные в темноте целовались.

Пока окружающие гадали, что происходит в личной жизни Собчак и Виторгана, супружеская пара продолжала делать вид, что все хорошо. Звезды публиковали совместные снимки в социальных сетях, однако наблюдательные поклонники заметили — фотографии архивные.

Ситуация с любовным треугольником достигла апогея в январе 2019 года. Отношения светской львицы все больше обрастали сплетнями. По слухам, даже Новый год телеведущая встретила в компании нового избранника.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Все сомнения о романе Собчак с Богомоловым развеял инцидент, произошедший зимой в кафе. Застав супругу в компании любовника, Виторган не смог сдержать эмоций. Между мужчинами завязалась драка. Долгое время они были главными героями материалов СМИ, конфликт знаменитостей даже шутливо называли в прессе «дуэлью».

После этого поклонники часто видели светскую львицу в компании драматурга и даже осуждали ее. Однако открыто свои отношения режиссер и звезда не афишировали. Все изменилось после того, как Собчак и Виторган перестали скрывать свой разрыв. 8 марта звезды признались, что их брак на грани распада.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — сообщили бывшие супруги.

Со временем влюбленные перестали хранить чувства в тайне, они вместе путешествовали, публично признавались друг другу в любви, публиковали совместные фотографии. Спустя несколько месяцев отношений Богомолов созрел для более серьезного шага — он сделал предложение своей даме сердца, и она без раздумий дала положительный ответ.

В пятницу, 13 сентября, Собчак и Богомолов, наконец, стали мужем и женой. Они убеждены, что на этот раз не ошиблись выбором. Чтобы доказать серьезность своих намерений, они даже обвенчались в церкви. Однако, по мнению астролога, глупо спорить с судьбой, и с выбором даты новоиспеченные супруги все-таки ошиблись. Пятница 13-е хранит в себе негативную энергетику, которая может испортить союз. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее провидец предрекает Собчак и Богомолову.

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