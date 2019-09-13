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  4. Трехлетний ребенок выпал из окна 11-го этажа в Москве и остался жив

Трехлетний ребенок выпал из окна 11-го этажа в Москве и остался жив

, 19:42 31

ЧП произошло в районе станции метро «Бабушкинская» на улице Енисейская. Малыш госпитализирован.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Трехлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа в Москве. ЧП произошло в районе станции метро «Бабушкинская» на улице Енисейская.

Как стало известно 5-tv.ru, трое детей играли в комнате пока их мать занималась делами на кухне. В какой-то момент один из малышей начал выбрасывать игрушки в окно, после чего вывалился и сам.

После падения с большой высоты ребенок остался жив, его госпитализировали. О его состоянии ничего не известно.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области, за лето 2019 года из окон квартир по разным причинам выпал 41 малыш, пятеро из которых погибли. Стоит отметить, что подобного рода ЧП лидируют в сводках происшествий с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани женщина и ребенок выпали из автобуса.

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