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В Казани женщина и ребенок выпали из автобуса

, 13:10 Фото 137

Инцидент произошел 13 сентября на остановке улицы Джаудата Файзи.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

В пятницу, 13 сентября, в Советском районе Казани на остановке общественного транспорта «улица Джаудата Файзи» произошло ЧП. Как сообщило республиканское управление ГИБДД, во время движения автобуса 33 маршрута из него выпали женщина и девочка.

Как уточняет полиция, водитель начал движение, не закрыв двери салона. В момент старта не все пассажиры успели ухватиться за поручни.

Упавшая дама ушиблась затылком, а ребенок сломал руку. Пострадавшие едва не попали под колеса машин, рассказали очевидцы. За халатность водителя автобуса в этот же день отстранили от работы.  Организацию-перевозчика ожидает проверка ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичном инциденте в Красноярске, где женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса.  

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