В Казани женщина и ребенок выпали из автобуса

В пятницу, 13 сентября, в Советском районе Казани на остановке общественного транспорта «улица Джаудата Файзи» произошло ЧП. Как сообщило республиканское управление ГИБДД, во время движения автобуса 33 маршрута из него выпали женщина и девочка.

Как уточняет полиция, водитель начал движение, не закрыв двери салона. В момент старта не все пассажиры успели ухватиться за поручни.

Упавшая дама ушиблась затылком, а ребенок сломал руку. Пострадавшие едва не попали под колеса машин, рассказали очевидцы. За халатность водителя автобуса в этот же день отстранили от работы. Организацию-перевозчика ожидает проверка ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичном инциденте в Красноярске, где женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса.