Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом. Авария произошла днем в пятницу, 13 сентября, в Зеленоградске. Водитель прогулочного транспортного средства, предположительно, после сильного порыва ветра не справился с управлением. Электрокар пробил ограждение променада и рухнул вверх колесами на песчаный берег.

« Водитель не справился с управлением из-за сильного ветра и, по предварительным данным, рухнул с променада на песчаный пляж у берега моря. На момент аварии в электромобиле находились водитель и два его пассажира, все трое пострадали », — говорится в сообщении регионального МВД.

По словам очевидцев, водитель электромобиля, вероятно, превысил скорость. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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