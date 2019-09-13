Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом. Авария произошла днем в пятницу, 13 сентября, в Зеленоградске. Водитель прогулочного транспортного средства, предположительно, после сильного порыва ветра не справился с управлением. Электрокар пробил ограждение променада и рухнул вверх колесами на песчаный берег.
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По словам очевидцев, водитель электромобиля, вероятно, превысил скорость. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель автобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе в Красноярске.