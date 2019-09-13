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Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

, 21:24 Видео 21

Авария произошла днем 13 сентября в Зеленоградске. Пострадали водитель и два пассажира.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, YouTube / Клопс. Ru

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом. Авария произошла днем в пятницу, 13 сентября, в Зеленоградске. Водитель прогулочного транспортного средства, предположительно, после сильного порыва ветра не справился с управлением. Электрокар пробил ограждение променада и рухнул вверх колесами на песчаный берег.

«Водитель не справился с управлением из-за сильного ветра и, по предварительным данным, рухнул с променада на песчаный пляж у берега моря. На момент аварии в электромобиле находились водитель и два его пассажира, все трое пострадали», — говорится в сообщении регионального МВД.

По словам очевидцев, водитель электромобиля, вероятно, превысил скорость. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель автобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе в Красноярске.

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