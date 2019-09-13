Водитель автобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе в Красноярске

В центре Красноярска утром в пятницу, 13 сентября, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса № 64 сбил двух женщин 64 и 58 лет на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Карла Маркса в районе дома № 126. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на ГИБДД.

Видео с места происшествия было опубликовано на YouTube-канале «ЧП Красноярск». Как видно на кадрах, водитель транспортного средства не затормозил перед переходом и допустил наезд на женщин.

По предварительной информации, после аварии пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса. После инцидента и женщина, и ребенок смогли самостоятельно подняться на ноги.