  1. Пятый канал
  4. Первый президент Украины: в 1991 году жители страны выступали за союз с Россией

Первый президент Украины: в 1991 году жители страны выступали за союз с Россией

, 6:53 95

Леонид Кравчук вспомнил 1991 год, когда жителям страны предлагали проголосовать на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины».

Фото: РИА Новости / Игорь Костин

В 1991 году жители Украины не голосовали за появление отдельного государства. Об этом заявил первый украинский президент Леонид Кравчук во время общения с украинским порталом Bihus.info.

По словам политика, когда жителям страны предлагали проголосовать на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины», то люди шли на голосование, подразумевая под своим выбором совершенно другое развитие событий. Как утверждает Кравчук, украинцы были уверены, что их страна продолжит быть в союзе с Россией, но получит больше независимости.

«Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: „Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией“. То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать», — высказался экс-президент.

При этом Кравчук пояснил: решения, которые принимались в этот период в Беловежской пуще, тоже подразумевали «союз государств, но о государстве».

В августе 1991 года был утвержден «Акт провозглашения независимости Украины». 1 декабря того же года среди жителей Незалежной был проведен референдум касательно этого документа. Подавляющее большинство — 90% проголосовавших, составивших более 76% от совершеннолетнего населения страны — высказалось в поддержку акта.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении главы МИД Украины об «оттепели» в отношениях России и Украины.

Читайте также

+10° Днём +13°
Ночью +9°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Последние новости

8:07
Муж Заворотнюк отказался от выступлений в ледовом шоу из-за болезни актрисы
7:44
Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
7:27
«Хохочу»: Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы Собчак
7:11
«И так хорошо»: Актер Павел Деревянко о своей свадьбе на Бали
6:53
Первый президент Украины: в 1991 году жители страны выступали за союз с Россией
6:34
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

Сейчас читают

Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!
«Прогнозы неутешительные»: нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Семен-летопроводец: что нельзя делать в субботу, 14 сентября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев