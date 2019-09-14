Первый президент Украины: в 1991 году жители страны выступали за союз с Россией

В 1991 году жители Украины не голосовали за появление отдельного государства. Об этом заявил первый украинский президент Леонид Кравчук во время общения с украинским порталом Bihus.info.

По словам политика, когда жителям страны предлагали проголосовать на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины», то люди шли на голосование, подразумевая под своим выбором совершенно другое развитие событий. Как утверждает Кравчук, украинцы были уверены, что их страна продолжит быть в союзе с Россией, но получит больше независимости.

«Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: „Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией“. То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать», — высказался экс-президент.

При этом Кравчук пояснил: решения, которые принимались в этот период в Беловежской пуще, тоже подразумевали «союз государств, но о государстве».

В августе 1991 года был утвержден «Акт провозглашения независимости Украины». 1 декабря того же года среди жителей Незалежной был проведен референдум касательно этого документа. Подавляющее большинство — 90% проголосовавших, составивших более 76% от совершеннолетнего населения страны — высказалось в поддержку акта.

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