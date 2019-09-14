ВКонтакте объявила об открытии лаборатории искусственного интеллекта в МФТИ

ВКонтакте откроет научную лабораторию в Московском физико-техническом институте. В ней студенты вуза и сотрудники будут заниматься изучением и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

В качестве кураторов лаборатории выступят разработчики VK. С их помощью студенты одного из самых ведущих технических вузов страны смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить задачи, которыми сейчас занимается команда соцсети. Лаборантам обещано ежемесячное денежное вознаграждение.

Научные исследования будут проводиться по следующим направлениям:

понимание и генерация естественного языка;

компьютерное зрение;

мультимодальные нейронные сети;

рекомендательные системы.

Попасть в лабораторию смогут студенты МФТИ, прошедшие конкурсный отбор, о порядках и условиях которого можно подробнее узнать на сайте учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске ВКонтакте своего собственного приложения для знакомств Lovina.