ВКонтакте объявила об открытии лаборатории искусственного интеллекта в МФТИ

ВКонтакте откроет научную лабораторию в Московском физико-техническом институте. В ней студенты вуза и сотрудники будут заниматься изучением и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.
В качестве кураторов лаборатории выступят разработчики VK. С их помощью студенты одного из самых ведущих технических вузов страны смогут написать исследовательские работы, создать экспериментальные продукты и решить задачи, которыми сейчас занимается команда соцсети. Лаборантам обещано ежемесячное денежное вознаграждение.
Научные исследования будут проводиться по следующим направлениям:
- понимание и генерация естественного языка;
- компьютерное зрение;
- мультимодальные нейронные сети;
- рекомендательные системы.
Попасть в лабораторию смогут студенты МФТИ, прошедшие конкурсный отбор, о порядках и условиях которого можно подробнее узнать на сайте учебного заведения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске ВКонтакте своего собственного приложения для знакомств Lovina.