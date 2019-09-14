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  4. Актера Александра Балуева прооперировали

Актера Александра Балуева прооперировали

, 13:04 763

Звезда фильмов «Благословите женщину» и «Кандагар» обратился к медикам из-за проблем со здоровьем.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Популярный советский и российский актер Александр Балуев был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Как стало известно 5-tv.ru, 60-летний актер обратился к медикам из-за проблем со здоровьем. Ему было проведено полное обследование, после которого было принято решение о хирургическом вмешательстве.

В настоящее время звезда фильмов «Благословите женщину» и «Кандагар» чувствует себя хорошо. О причинах недомогания не сообщается.

Внимание всей страны сейчас приковано к поступающей информации о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк. Как стало известно, накануне она была госпитализирована в клинику на отделение реанимации. По некоторым данным, ее ввели в состояние искусственной комы. У звезды сериала «Моя прекрасная няня», предположительно, диагностирована четвертая стадия рака мозга.

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