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  4. Парализованная фрийсталистка Комиссарова родила второго ребенка

Парализованная фрийсталистка Комиссарова родила второго ребенка

, 10:59 Видео 415

О радостном событии спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @chaadaeva_maria

Парализованная спортсменка-фристайлистка Мария Комиссарова (Чаадаева) родила второго ребенка. О появлении малыша на свет 28-летняя мать сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала серию кадров из клиники, на которых показала новорожденную дочь.

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«Дочка с нами. 3186 граммов. 50 сантиметров. 09.08.2019», — написала Комиссарова в подписи к посту, однако имя девочки раскрывать подписчикам пока не стала.

Instagram @chaadaeva_maria

Пользователи поздравили Марию с радостным событием. Они поразились ее силе воле, благодаря которой женщина продолжает полноценно жить, несмотря на паралич ног. Сейчас для нее главное счастье в жизни — дети. Даже Instagram Комиссаровой носит название «мама на колесах».

Спортсменка-фристайлистка Мария Комиссарова получила серьезную травму позвоночника на тренировке перед соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Врачи диагностировали у нее паралич ног, поэтому теперь женщина вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Мария проходила дорогостоящее лечение клинике в испанской Марбелье, однако так и не смогла добиться полного восстановления двигательных функций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Комиссарова хочет отсудить 55 миллионов рублей у лечащего врача.

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Парализованная фрийсталистка Комиссарова родила второго ребенка

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