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  4. «Осень будет жаркой»: Вера Брежнева восхитила фанатов снимком в прозрачном платье

«Осень будет жаркой»: Вера Брежнева восхитила фанатов снимком в прозрачном платье

, 22:41 Фото 102

Известная российская певица рассказала, что за последние месяцы приняла участие во множестве проектов, но и успела отдохнуть.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не перестает удивлять поклонников своей прекрасной подтянутой фигурой. 37-летней артистке удается держать себя в форме несмотря на большую загруженность.

В этом году она приняла участие в Неделе моды в Париже, снялась для издания Vogue, стала хэдлайнером открытия нового сезона, который прошел в ЦУМе. Звезда эстрады встречала гостей и презентовала новые коллекции одежды. Кроме того, она стала лицом одной из коллекций H& M Fall Conscious, все вещи в которой созданы из переработанных или органических материалов.

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Поэтому не удивительно, что только в середине сентября Вера Брежнева заметила, что лето кончилось и решила с ним официально проститься, написав пост на своей страничке в Instagram. В соцсети она опубликовала прощальный пост, сопроводив его эротичным снимком. Певица предстала перед фанатами в черном прозрачном платье, через которое просвечивает нижнее белье. На фото она лежит на кушетке с томным выражением лица.

«Официально финальная фотография моего лета 2019… пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила. Но успела и отдохнуть. Потому что осень будет жаркой 🔥🔥🔥 След концерт 18 сентября», — написала Вера Брежнев под фото. (орфография и пунктуация автора — сохранены. Прим. ред.)

Instagram @ververa

Фанаты выразили свое восхищение от образа, в котором предстала перед ними певица. Также многие оценили платье и нижнее белье. Некоторые даже поинтересовались, где можно приобрести такое же. Стоит отметить, что экс-солистка «ВИА Гры» не раз признавалась, что для поддержания прекрасной фигуры она не придерживается строгих диет. Ей помогает вода, которую она пьет в больших количествах, а также умеренное и сбалансированное питание. Кроме того, артистка занимается спортом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вера Брежнева раздразнила поклонников соблазнительным танцем.

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