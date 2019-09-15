Вдыхание смерти: эпидемия вейперов охватила оба континента

Молодым врачам скоро предстоит лечить нас от новых заболеваний. И что будет если они со старыми справиться не могут? Все чаще в СМИ мелькают заголовки о неизвестных ранее заразах. На этой неделе в Танзании по непонятным причинам умерла местная жительница. Доктора только развели руками.

Месяц назад что-то неведомое убило человека уже в республике Конго. И не думайте, что это где-то далеко. В Москве всего за несколько дней умерла молодая девушка. Жар, рвота, сильная боль в мышцах и все — смерть. Врачи до сих пор не знают, что убило россиянку.

Или вот по Америке прокатилась целая серия летальных исходов. И вроде как причины известны — последствия употребления вейпов, модных ныне курительных жидкостей. Но как с этим бороться никто пока не знает. Это тот случай, когда мы предупреждали — использование этих вроде безвредных заменителей сигарет еще более опасно и непредсказуемо.

Все, что известно на данный момент об эпидемии вейперов знает Андрей Захаров.

«Это не инфекция, но это чрезвычайно опасно!»

Шестая смерть за последние две недели. В департаменте здравоохранения Техаса нашли виновного.

«Эти девайсы могут разрушать легкие, прекратите курить вейпы».

Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота, Орегон. Всего больше 30 штатов и в каждом расследование. У жертв разный пол, возраст и занятие. Но один диагноз.

«Судя по томографии, легкие повреждены химикатами. У электронных сигарет не просто пар. С ним в организм с никотином поступают альдегиды, спирты и тому подобное», — объясняет врач из Нью-Йорка Роберт Глеттер.

Общее число заболевших в США стремится к тысяче. Причем многие из этих пациентов курили смеси с каннабиноидами. Однако, жертвами стали и просто любители ароматного не пойми, чего.

«Видеть, как твой сын в 21 год подключен ко всем этим трубкам в больнице и больше не разговаривает, не хотела бы, чтобы кто-то прошел через это», — рассказывает мать пострадавшего от вейпа Тами МакКлюр.

«Число этих людей значительно выросло, начиная с 2016 года просто в десятки раз», — говорит руководитель консультативного центр помощи в отказе от потребления табака санкт-петербургского НИИ физиопульмонологии Ольга Суховская

Сколько человек пострадало от вейпов в России пока не подсчитано.

«До двух миллиардов штук ежегодно. В основном эта вся дрянь идет из Китая. Никакого нормирования, контроля на границе не имеется», — заявляет президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Президент ассоциации общественного здоровья убежден, борьба с курением 30 миллионов россиян, большинство из которых хотят бросить, подменяется другой зависимостью.

«Комплект может доходить до?»

«До 15 где-то тысяч если человек пожелает можно дешевле уложиться в шесть тысяч — да, это экономней. Мы покупаем только девайс, а потом покупаем только жидкость», — поясняет Демин.

Точка продажи вейпов, жидкостей и аксессуаров к ним в одном из ТЦ Петербурга. И снаружи и внутри заманчивые объявления. Дескать и для здоровья, и для кошелька куда дешевле пускать пар, чем дым сигарет. В доказательство продавец даже приводит свою историю болезни.

«Я курил сигареты, врач смотрел: тебе б надо поменьше курить. Когда перешел на электронные. Врач сказал у тебя абсолютно здоровые легкие», — уверенно заявляет продавец-консультант магазина вейпов Алексей Морозов.

Такие вейп-шопы в день посещают 10-12 человек. Средний чек 500-700 рублей. Прибавим покупку минимум одного девайса и аксессуары. В месяц прибыль одного магазина четверть миллиона. Только в Петербурге таких полтысячи. Минимальный объем рынка в одном городе сопоставим с его годовым бюджетом.

«По нашим оценкам емкость рынка сейчас в России оценивается от 350 до 500 миллионов долларов. Это достаточно серьезно. Величина и этот рынок растет. Он растущий, так как мы видим, что все более жесткие ограничения на табакокурение в нашей стране и некоторые курильщики с одной стороны вынуждены переходить на альтернативный способ», — объясняет генеральный директор Информационно-аналитического агентства Иван Федяков.

По словам экономистов, последние годы вейп захватывает Россию точно так же как США — через молодежь, которая верит в модную рекламу и его относительную безопасность. А ведь психологи предупреждают — зависимость от электронного курения ничуть не меньше.

«Большинство ритуальных компонентов курения, что при вейпах, что при курении обычных сигарет совпадают, то вот этот ритуал он сам по себе поддерживает уже и остальные стороны зависимости», — говорит психолог Леонид Кельин.

Да и всасывание химических испарений в жидком виде говорят врачи куда быстрее. В этом на собственном примере убедился Сергей Остроухов из Петербурга. Бывший инженер одной из крупнейших транснациональных компаний за четыре года хорошо изучил табачную кухню. Никотиновые соусы с сотней химических компонентов, которые с конца 90-х годов XX века составляют основу обычных сигарет. Ничем не отличаются от тех, что добавляют сегодня в электронные.

Когда Сергей пришел работать в компанию, он был здоровым, некурящим спортсменом. Спустя несколько лет у него уже была аллергия и бронхиальная астма. На суде доказать связь ухудшения здоровья и условий труда он не смог. Впрочем, рецептура табачного соуса остается тайной для сотрудников компании. А между тем за короткое время на производстве умерло два человека.

«У обоих один диагноз — расслоение аорты. Там же в определенном формате используется даже фасген боевое отравляющее вещество. Отличие вэйпа от сигарет только в одном — там нет процесса горения какого-то фитиля», — объясняет бывший сотрудник табачной компании Сергей Остроухов.

Мало того этот рынок еще и почти никак не контролируется. Сертификация и вейпов, и их химической отравы — добровольная. А акциз на жидкость, говорят, особо не проверяют.

«Можно зайти в какое-нибудь заведение сомнительное и увидеть на полках за большой объем жидкости там 100 мл цену в 200-300 рублей, когда акциз должен составлять куда большую», — говорит генеральный директор компании по производству и продаже вейпов Анатолий Соболев.

Так что дополнительных акциз боятся законопослушные предприниматели. Ударят в первую очередь по ним и дадут развернуться дешевой и некачественной химии. По одной из версий, именно такой контрафактной жидкостью, привезенной за копейки из Китая, и были заправлены те самые вейпы отравившие людей в США. Поэтому, возможно, самое время извлечь выводы из зарубежного опыта чтобы очень скоро не лечиться на своем.